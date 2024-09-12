Ефимова — о Промесе: «У «Спартака» будут другие легенды»

Трехкратный призер Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о ситуации с нападающим Квинси Промесом.

«Будут другие легенды. У нас есть молодые ребята, которые в дальнейшем будут возглавлять «Спартак», — сказала Ефимова «СЭ».

В четверг, 5 сентября, клуб ОАЭ «Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Промесом.

В феврале футболист был задержан в Дубае, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.