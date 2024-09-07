Россиянка Ищиулова выиграла серебряную медаль Паралимпиады в заплыве на 100 метров баттерфляем

Россиянка Виктория Ищиулова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр-2024 в заплыве на 100 метров баттерфляем.

Спортсменка показала результат 1 минута 11,62 секунды. Победу одержала представительница США Джессика Лонг, проплывшая дистанцию за 1 минуту 10,59 секунды. Тройку призеров замкнула британка Элис Таи (1.13,60).

В общей сложности на Играх в Париже Ищиулова выиграла три серебряные и две бронзовые награды.