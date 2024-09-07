Пловец Егор Ефросинин стал бронзовым призером Паралимпиады-2024

Российский пловец Егор Ефросинин завоевал бронзу Паралимпийских игр-2024 на дистанции 50 метров баттерфляем в классе S7.

Россиянин преодолел дистанцию за 29,69 секунды. Золотую медаль выиграл украинец Андрей Трусов с результатом 28,75 секунды, что является рекордом Европы. Серебро завоевал представитель Колумбии Карлос Серрано Сарате (29,08 секунды).

4 сентября 26-летний Ефросинин стал третьим в заплыве на 50 м вольным стилем.