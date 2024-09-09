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Париж-2024

Сегодня, 16:05

Чикунова назвала главный перформанс на Олимпиаде в Париже

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Мировая рекордсменка, вице-чемпионка мира по плаванию Евгения Чикунова в интервью «СЭ» рассказала, что внимательно следила за олимпийским турниром по плаванию.

— Кто вас больше всего впечатлил?

— Выделю перформанс Леона Маршана. Выиграть два золота за вечер — это невероятно. К тому же на таких сложных дистанциях (с разницей в два часа французский пловец победил на 200 м баттерфляем и 200 м брассом, и оба раза с олимпийским рекордом. — Прим. «СЭ»).

— Как вам разговоры о том, что его сравнивают с Майклом Фелпсом?

— Считаю, что он уже сделал очень многое, чтобы считаться самостоятельной фигурой, а не чьим-то последователем. У Леона очень классная техника. Думаю, пловцы по всему миру вдохновляются его примером.

— Что скажете о серебряной медали Анастасии Кирпичниковой, которая стала представлять Францию? Поздравляли ее?

— Конечно, мы тепло общаемся с Настей. Я ее поздравила и была очень рада, когда она взяла медаль на дистанции 1500 м вольным стилем. Не сказать, что мы давно знакомы — года три-четыре, но она очень хороший человек. Так что испытываю только гордость за ее достижение. К тому же у нее была такая невероятная поддержка в Париже. Это запомнится на всю жизнь.

— А что скажете про китайских пловцов, которых травили в Париже за ситуацию с оправданием за допинг?

— Действительно, на них оказывался невероятный прессинг. А сколько они сдавали допинг-тестов непосредственно в Париже... И после такого завоевать так много медалей. Это достижение, которое заслуживает уважения.

Олимпиада
Евгения Чикунова
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