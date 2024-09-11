Жданов: «Надеемся, что в будущем выступим под флагом России»

Российский паралимпиец Роман Жданов надеется, что в будущем сборная России будет выступать под флагом своей страны.

«Мы довольны своими результатами. Очень приятно было получать телеграмму от президента, это вдохновляет на будущие победы. У нас не опускаются руки, мы надеемся, что в будущем выступим под флагом России», — цитирует ТАСС Жданова.

26-летний Жданов завоевал две золотые медали на Паралимпиаде-2024. Ранее он выиграл на Играх в Токио 3 золота и 2 бронзы.