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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 01:42

Жданов: «Надеемся, что в будущем выступим под флагом России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский паралимпиец Роман Жданов надеется, что в будущем сборная России будет выступать под флагом своей страны.

«Мы довольны своими результатами. Очень приятно было получать телеграмму от президента, это вдохновляет на будущие победы. У нас не опускаются руки, мы надеемся, что в будущем выступим под флагом России», — цитирует ТАСС Жданова.

26-летний Жданов завоевал две золотые медали на Паралимпиаде-2024. Ранее он выиграл на Играх в Токио 3 золота и 2 бронзы.

Источник: ТАСС
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