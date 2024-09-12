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Сегодня, 13:30

Ефимова загадочно ответила на вопрос о последнем старте в карьере: «Недавно произошел случай»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Трехкратный призер Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос о последнем старте в карьере.

«Последний старт в декабре? Все возможно. Пока непонятно, не знаю. Недавно у меня произошел случай, о котором я не объявляла. Держу интригу. Произошел небольшой сдвиг с тренировками. Прошла только вторая тренировка с момента, как я начала подготовку», — сказала Ефимова «СЭ».

Ранее 32-летняя спортсменка сообщила, что в декабре нынешнего года может провести заключительный заплыв в карьере.

Юлия Ефимова
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