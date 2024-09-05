Россиянка Ищиулова выиграла бронзу Паралимпиады в заплыве на 50 метров вольным стилем

Российская пловчиха Виктория Ищиулова завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Париже в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S8.

Спортсменка финишировала с результатом 30,79 секунды. Победителем соревнования стала британка Элис Тай (29,91). Второе место заняла Сесилия Херонимо де Араужо из Бразилии (30,31).

Ранее на Паралимпиаде-2024 Ищиулова выиграла две серебряные и одну бронзовую награды.