Ефимова рассказала, какую работу хотела бы получить в «Спартаке»

Трехкратный призер Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова в комментарии для «СЭ» шуткой оценила результаты «Спартака» в нынешнем сезоне.

— Вы говорили, что «Спартак» выигрывает на тех матчах, где присутствуете вы.

— Не всегда. Но чаще всего — да. Хотела бы, чтобы у меня была такая работа — ходить на все матчи «Спартака». Как команда в этом сезоне? Пока непонятно. Интересно, что будет дальше.

После 7-ми туров «Спартак» с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.