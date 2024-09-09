Чикунова об уровне конкуренции в России: «Тренируюсь с мыслью о том, что мне надо бороться исключительно с собой»

Мировая рекордсменка, вице-чемпионка мира по плаванию Евгения Чикунова в интервью «СЭ» рассказала, что поддерживает связь со своими соперницами из других стран.

— Было ли у вас общение с участниками Олимпиады?

— Да, Татьяна Смит (двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР. — Прим. «СЭ») написала, что хотела бы видеть меня в Париже. Сообщения приходили и от других девушек, с которыми я немного общаюсь. К сожалению, у меня не получилось выступить на Играх-2024, но я надеюсь, что еще будет возможность посоревноваться с ними.

— На Кубке Балтийского моря вас объявляли как «двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр-2024». Как к этому относитесь?

— Мне уже задавали этот вопрос. Все просто: когда выхожу на старт, думаю исключительно о дистанции, о секундах, а не о том, как меня объявляют дикторы.

— Хватает ли вам конкуренции на внутренних соревнованиях?

— За то время, что стартую исключительно в России, я к этому уже привыкла. Считаю, это неплохой навык — ориентироваться только на себя. Плыть исходя из своих сил, своих ощущений. Поэтому тренируюсь с мыслью о том, что мне надо бороться исключительно с собой. Со своими рекордами.