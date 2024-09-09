Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 16:35

Чикунова об уровне конкуренции в России: «Тренируюсь с мыслью о том, что мне надо бороться исключительно с собой»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгения Чикунова.
Фото Андрей Голованов/Всероссийская федерация плавания

Мировая рекордсменка, вице-чемпионка мира по плаванию Евгения Чикунова в интервью «СЭ» рассказала, что поддерживает связь со своими соперницами из других стран.

— Было ли у вас общение с участниками Олимпиады?

— Да, Татьяна Смит (двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР. — Прим. «СЭ») написала, что хотела бы видеть меня в Париже. Сообщения приходили и от других девушек, с которыми я немного общаюсь. К сожалению, у меня не получилось выступить на Играх-2024, но я надеюсь, что еще будет возможность посоревноваться с ними.

— На Кубке Балтийского моря вас объявляли как «двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр-2024». Как к этому относитесь?

— Мне уже задавали этот вопрос. Все просто: когда выхожу на старт, думаю исключительно о дистанции, о секундах, а не о том, как меня объявляют дикторы.

Евгения Чикунова. «Сейчас мыслей о нейтральном статусе у меня нет». Мировая рекордсменка Чикунова — об итогах Олимпиады и мотивации

— Хватает ли вам конкуренции на внутренних соревнованиях?

— За то время, что стартую исключительно в России, я к этому уже привыкла. Считаю, это неплохой навык — ориентироваться только на себя. Плыть исходя из своих сил, своих ощущений. Поэтому тренируюсь с мыслью о том, что мне надо бороться исключительно с собой. Со своими рекордами.

Евгения Чикунова
Читайте также
Форвард Чехович стал хоккеистом «Витязя»
Умер легендарный телеведущий Александр Масляков
Сын Героя России Родобольского заявил, что у отца была сердечная недостаточность
Соболев дебютировал под оскорбления, Тимощука и Аршавина заставили бегать. Что случилось в матче «Кайрат» - «Зенит»
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Токсиколог назвал семь полезных для восстановления печени продуктов
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости