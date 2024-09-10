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В сентябре станет известна дата выборов во Всероссийской федерации плавания

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Дата проведения отчетно-выборной конференции Всероссийской федерации плавания (ВФП) будет известна в конце сентября, сообщает ТАСС.

«Дата отчетно-выборной конференции будет известна после заседания президиума федерации в конце месяца. Также будет известно о формате конференции», — сказали ТАСС в пресс-службе ВФП.

Президентом федерации является четырехкратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Владимир Сальников. Он возглавляет организацию с 2010 года.

Источник: ТАСС
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