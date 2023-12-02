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«Я подал ужасный пример». Штурмовавший Капитолий пловец окончательно раскаялся

Штурмовавший Капитолий пловец принес извинения
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Пловец Клит Келлер участвовал в штурме Капитолия
Пловец Клит Келлер
Фото Getty Images
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Олимпийский чемпион Клит Келлер отделался условным сроком за участие в беспорядках в Вашингтоне, хотя ему грозило 20 месяцев тюрьмы.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер приговорен американским судом к 36 месяцам условно и шести месяцам домашнего ареста за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Напарник Майкла Фелпса по двум золотым эстафетам на Играх 2004 и 2008 годов также должен провести 360 часов на общественных работах. 41-летнему спортсмену грозил реальный срок по обвинению в незаконном проникновении и хулиганстве. Но поскольку он раскаялся и сотрудничал со следствием, до жесткого приговора дело не дошло. Хотя человек в куртке с надписью «сборная США» считался одним из символов беспорядков, которые организовали в Вашингтоне сторонники Дональда Трампа.

«Мне стыдно»

Федеральные прокуроры требовали для Келлера 10 месяцев тюрьмы (при максимальном сроке наказания по инкриминируемой статье 20 месяцев). Изначально пловцу предъявили уголовные обвинения по семи пунктам, но в обмен на обещание сотрудничать со следствием сняли шесть из них. В итоге Клита судили за препятствование официальному разбирательству. В ходе процесса пловец вел себя примерно и всячески демонстрировал раскаяние.

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«У меня нет оправдания тому, что случилось, — сказал бывший спортсмен и сторонник республиканцев на слушаниях. — Я понимаю, что мои действия были преступными, и несу полную ответственность за свое поведение». В письме окружному судье Ричарду Леону, вынесшему приговор, Келлер извинился за свои действия. «Мне стыдно, и я глубоко смущен, — написал Клит. — Как бывший член олимпийской сборной США я подал ужасный пример для молодых людей, которые равнялись на меня».

Келлер, окончивший Университет Южной Калифорнии в 2009 году, выступал за олимпийскую сборную США на трех Играх (с 2000 по 2008 год) и завоевал пять медалей, в том числе две золотые в эстафетах). В обвинительном заключении говорится, что действия Келлера 6 января 2021 года были «безответственными» и «навсегда останутся пятном на истории страны». По словам адвокатов, почти три года в следственном изоляторе стали достаточным наказанием, искупившим вину их клиента.

Пловец Клит Келлер
Фото Getty Images

«Нет никаких сомнений, что подсудимый раскаялся»

Келлер заявил суду, что осознал «преступный характер своих действий и берет на себя свою ответственность». Спортсмен извинился перед американскими законодателями, в помещение которых вторгся вместе с другими протестующими, и перед американским народом. «Я осуждаю насильственные действия того дня», — сказал бывший спортсмен, пообещав не повторять ошибок прошлого.

Американские СМИ пишут, что в конечном итоге именно олимпийское прошлое Келлера помогло ему избежать тюрьмы. Ведь большая часть из 200 приговоров, уже вынесенных по делу о штурме Капитолийского холма, оказались гораздо жестче. «Если только он не величайший мошенник всех времен, нет никаких сомнений, что подсудимый раскаялся», — заявил судья Ричард Леон, вынося приговор.

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Случившееся стало финалом кошмара, начавшегося в жизни пловца после того, как его узнали на видео, снятом во время беспорядков. Сначала работодатель объявил об увольнении Клита по политическим причинам. «Мы поддерживаем право на свободу слова и законный протест, но не можем мириться с действиями, которые нарушают верховенство закона», — говорилось в заявлении компании по продаже недвижимости, где Келлер работал после завершения карьеры.

Пловец Клит Келлер
Фото Getty Images

Вскоре бывший спортсмен был арестован и большую часть следствия провел в камере. Генеральный директор Олимпийского комитета США Сара Хиршланд в заявлении, осуждающем насилие в Капитолии, косвенно упомянула о Келлере: «Есть сообщения о бывшем члене олимпийской сборной, причастном к ужасающим актам у здания Капитолия США, — отметила чиновница. — Я решительно осуждаю действия мятежников. Они не представляют ценности, которые продвигают Соединенные Штаты или сборная страны».

Майкл Фелпс
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