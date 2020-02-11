Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, как долго может занять процесс смены спортивного гражданства Татьяны Белоногофф, а также упомянул о том, почему бывшая британка уже сейчас может выступать на международных соревнованиях под российским флагом

— Количество времени на смену спортивного гражданства зависит от подачи информации различными организациями, — сказал Сальников. На данный момент мы ожидаем информацию от федерации плавания Великобритании, после чего это дело будет передано в Международную федерацию плавания (FINA). Там и будет принято окончательное решение. Процедура идет, никаких других новостей сообщить не могу.

— При этом она уже выступила на международных соревнованиях в Ницце под российским флагом. Как это возможно?

— Пока мы просто собираем документы, но она уже выступала на всероссийских соревнованиях. Татьяна находится в клубе в Санкт-Петербурге и выступает она именно за этот город (Петр Григоренко)

Напомним, чемпионка Европы по плаванию среди юниоров Татьяна Белоногофф решила сменить британское гражданство на российское. Спортсменка всю жизнь прожила в Великобритании, однако ее мама — россиянка. В 2019 году Татьяна перебралась в Санкт-Петербург, где тренируется с Ириной Вятчаниной.