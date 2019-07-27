Владимир Морозов: "К Токио-2020 будет концентрированный упор на 50 м"

27-летний спринтер Владимир Морозов на третьем подряд чемпионате мира останавливается в шаге от пьедестала на личной дистанции. Зато в смешанной кролевой эстафете он снова показал абсолютно лучший результат. 47,31 не проплыл больше никто.

- Снова четвертое место, - констатировал Морозов. – Это карма или тренироваться нужно больше. Скорее всего, второе. Видимо, соперники работают чуть больше, если я в который уже раз проигрываю сотые. К Токио-2020 у меня будет концентрированный упор на 50 м. Бороться можно. У Дрессела скорость такая же. Но вот выходы, старт, подводная часть – лучше. За счет массы он на такой скорости входит в воду, что не угнаться.

Еще надеюсь на эстафеты. В них у меня всегда неплохо получалось. Я – командный боец. И плавать эстафеты всегда любил больше. Эмоции и адреналин там совсем другого порядка. Понимаю, что с такой внутренней конкуренцией в четверку в олимпийские 4х100 м попасть будет тяжело. Но меня это только радует. Думаю, годик еще подержусь. (Владимир Иванов)

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