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Допинг

Сегодня, 09:34

Тренера по плаванию отстранили за назначение допинга спортсмену

Виктория Кравченко
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Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) дисквалифицировал тренера по плаванию Евгению Ермакову за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте агентства. Срок отстранения — 4 года начиная с 1 июня 2023 года.

К Ермаковой применены санкции из-за назначение спортсмену запрещенной субстанции октодрин.

Также дисквалификации за нарушение антидопинговых правил получили бодибилдер Сергей Данилов (на четыре года), регбист Андрей Смирнов (пять лет) и игрок в американский футбол Александр Яцуненко (пять лет).

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