Федерацию плавания Австралии могут исключить из World Aquatics из-за проблем с управлением

Международная федерация плавания (World Aquatics) пригрозила исключением Федерации плавания Австралии (Swimming Australia, SA) из-за проблем с управлением.

«Послание руководящего органа предельно ясно, и если мы не реализуем все необходимые реформы, то наше положение в мировом спорте окажется под угрозой», — приводит ТАСС слова организации SA.

Также в организации заявили, что все «предстоящие перемены помогут организации обрести стабильную систему управления».

Причиной для санкций со стороны Международной федерации плавания стало то, что в течение двух лет на посту президента организации сменили друг друга пять человек.

В рамках требований World Aquatics австралийской федерации придется отказаться от существующей структуры и создать управляющий комитет. Если эти требования не будут выполнены, Swimming Australia будет исключена и австралийским спортсменам придется выступать под нейтральным флагом.

Ожидается, что всеобщее собрание членов Федерации плавания Австралии, на котором будет принят новый устав организации и избран управляющий комитет, пройдет 20 октября 2023 года.