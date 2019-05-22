СМИ: Рута Мейлутите завершила карьеру в 22 года. Ей грозила дисквалификация за пропуск допинг-тестов

Литовская пловчиха Рута Мейлутите решила завершить спортивную карьеру, информирует lrt.lt. 22-летняя спортсменка уже проинформировала об этом Федерацию плавания Литвы. Скоро об этом будет объявлено официально.

Недавно стало известно, что Мейлутите может быть дисквалифицирована на два года за пропуск трех обязательных допинг-тестов в течение года.

Мейлутите оказалась недоступна для допинг-офицеров 22 апреля, 19 августа 2018 года и 28 марта 2019 года. FINA попросила литовскую спортсменку назвать причину пропуска допинг-тестов.

Мейлутите является олимпийской чемпионкой Лондона-2012 на дистанции 100 метров брассом. Кроме того, ей принадлежит мировой рекорд на этой дистанции.