09:53 | Плавание

СМИ: Рута Мейлутите завершила карьеру в 22 года. Ей грозила дисквалификация за пропуск допинг-тестов

9
Обсудить

Литовская пловчиха Рута Мейлутите решила завершить спортивную карьеру, информирует lrt.lt. 22-летняя спортсменка уже проинформировала об этом Федерацию плавания Литвы. Скоро об этом будет объявлено официально.

 
7 августа 2016 года. Рио-де-Жанейро. Юлия Ефимова и Рута Мейлютите перед заплывом на 100 метров брассом.Она осуждала Ефимову. А теперь сама получит дисквалификацию

Недавно стало известно, что Мейлутите может быть дисквалифицирована на два года за пропуск трех обязательных допинг-тестов в течение года.

Мейлутите оказалась недоступна для допинг-офицеров 22 апреля, 19 августа 2018 года и 28 марта 2019 года. FINA попросила литовскую спортсменку назвать причину пропуска допинг-тестов.

Мейлутите является олимпийской чемпионкой Лондона-2012 на дистанции 100 метров брассом. Кроме того, ей принадлежит мировой рекорд на этой дистанции.

 

9
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ