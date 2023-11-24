Шакирова — чемпионка России на двухсотметровке комплексом, Мишарина победила на 1500 метров вольным стилем

Российская пловчиха Яна Шакирова завоевала золото на дистанции 200 метров комплексом на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге.

Спортсменка проплыла дистанцию за 2 минуты 09,62 секунды. Второе место заняла Ирина Кривоногова (2.10,33), третье — Анастасия Сорокина (2.10,96).

На дистанции 1500 метров вольным стилем победу одержала Ксения Мишарина (15.53,75). Второй стала Анастасия Кувычко (16.02,89), третьей — Яна Курцева (16.10,36).

Чемпионат России на короткой воде проходит с 20 по 25 ноября.