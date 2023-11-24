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Плавание

Сегодня, 19:08

Шакирова — чемпионка России на двухсотметровке комплексом, Мишарина победила на 1500 метров вольным стилем

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Российская пловчиха Яна Шакирова завоевала золото на дистанции 200 метров комплексом на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге.

Спортсменка проплыла дистанцию за 2 минуты 09,62 секунды. Второе место заняла Ирина Кривоногова (2.10,33), третье — Анастасия Сорокина (2.10,96).

На дистанции 1500 метров вольным стилем победу одержала Ксения Мишарина (15.53,75). Второй стала Анастасия Кувычко (16.02,89), третьей — Яна Курцева (16.10,36).

Чемпионат России на короткой воде проходит с 20 по 25 ноября.

плавание
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