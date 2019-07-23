Самуэльссон хочет протестов против Сунь Яна

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поддержал британца Данкана Скотта, который отказался жать руку обладателю золота чемпионата мира на дистанции 200 м вольным стилем, китайскому пловцу Сунь Яну, и делать с ним фото на пьедестале почета.
– Нужно больше протестов против Сунь Яна. Чистые спортсмены не хотят просто смотреть, как мошенники воруют медали. Лидеры должны взять на себя ответственность за чистый спорт, – написал спортсмен в своем Twitter.
Ранее Самуэльсон выступал категорически против выступлений российских биатлонистов в Кубке мира, а также бойкотировал этап в Тюмени.
Данный инцидент – уже второй с участием Сунь Яна на чемпионате мира. Ранее на ЧМ-2019 австралиец Мак Хортон аналогичным образом бойкотировал церемонию награждения на дистанции 400 м вольным стилем, которую также выиграл Сунь Ян. Он уже ранее называл китайца допингистом.
В 2014 году трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, шестикратный победитель Азиатских игр и рекордсмен мира на дистанции 1500 метров Сунь Ян получил 3 месяца дисквалификации за запрещенный препарат триметазидин. В феврале этого года он демонстративно разбил молотком пробирку со своей пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, возмутившись тем, что они неправильно оформили документы для внеплановой проверки.
Fler protester mot Sun Yang idag under Sim-VM. Rena idrottare tänker inte längre bara titta på när fuskare stjäl medaljer, nu är det upp till idrottsledarna att följa efter och börja ta ansvar för en ren idrott! Heder till @Dunks_Scott– Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) July 23, 2019