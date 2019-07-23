Самуэльссон хочет протестов против Сунь Яна

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поддержал британца Данкана Скотта, который отказался жать руку обладателю золота чемпионата мира на дистанции 200 м вольным стилем, китайскому пловцу Сунь Яну, и делать с ним фото на пьедестале почета.

– Нужно больше протестов против Сунь Яна. Чистые спортсмены не хотят просто смотреть, как мошенники воруют медали. Лидеры должны взять на себя ответственность за чистый спорт, – написал спортсмен в своем Twitter.

Ранее Самуэльсон выступал категорически против выступлений российских биатлонистов в Кубке мира, а также бойкотировал этап в Тюмени.

Данный инцидент – уже второй с участием Сунь Яна на чемпионате мира. Ранее на ЧМ-2019 австралиец Мак Хортон аналогичным образом бойкотировал церемонию награждения на дистанции 400 м вольным стилем, которую также выиграл Сунь Ян. Он уже ранее называл китайца допингистом.

В 2014 году трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, шестикратный победитель Азиатских игр и рекордсмен мира на дистанции 1500 метров Сунь Ян получил 3 месяца дисквалификации за запрещенный препарат триметазидин. В феврале этого года он демонстративно разбил молотком пробирку со своей пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, возмутившись тем, что они неправильно оформили документы для внеплановой проверки.