Сальников заявил, что ратификация рекорда пловца Колесникова займет около двух месяцев

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что ратификация Международной федерацией плавания (World Aquatics) мирового рекорда Климента Колесникова может длиться около двух месяцев.

«После отправки всех технических данных по глубине бассейна и другим параметрам начнется процедура прохождения допинг-контроля. Неизвестно, в какую лабораторию отправят образец. Но в течение полутора-двух месяцев это все реализуемо», — приводит слова Сальникова ТАСС.

27 июля Колесников установил рекорд мира на дистанции 50 м на спине в полуфинальном заплыве Кубка России-2023 в Казани. — 23,55 секунды. Прежний мировой рекорд принадлежал американцу Хантеру Армстронгу — 23,71 секунды.

Ранее президент Всероссийской Федерации плавания подвел итоги финала Кубка России по плаванию в Казани.