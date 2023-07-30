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Сегодня, 19:55

Тренер сборной России — о Минакове: «Он выглядит тяжелым. Живет в США, а там питание — один фастфуд»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик недоволен питанием пловца Андрея Минакова.

«Знаете, Минаков живет в Америке и учится сейчас в США в серьезном вузе. Там своя система подготовки, абсолютно другая. Там не смотрят на спортсменов, а мы каждый нерв, каждую клеточку своих ребят бережем. Знаем, что ему можно, что нельзя. Там же этого нет… То, что у него не получилось пока выдать рекорд. Так это его там убивают питанием. Там один фастфуд. Он выглядит тяжелым. Плывет первый полтинник деревянный…

Я разговаривал с его мамой, но что поделать если там такая кормежка. У меня сын ходил в русский магазин и покупал еду только в русском магазине. Еда — это основа. Мы видим, что он хочет, но никто им не занимается как у нас. Но он поехал учиться, и мы были рады, что его взял такой серьезный вуз», — сказал Чепик.

Минаков стал победителем финала Кубка в Казани на дистанции 100 метров баттерфляем, но не смог установить рекорд России. 21-летний пловец учится в Стэнфордском университете в США. 

Андрей Минаков
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