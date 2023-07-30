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Сегодня, 19:50

Президент Федерации плавания России уверил, что World Aquatics ратифицирует рекорд мира Колесникова

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Климент Колесников.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Президент Всероссийской Федерации плавания Владимир Сальников подвел итоги финала Кубка России по плаванию в Казани.

«Некоторые спортсмены могли чего-то недобрать, тем не менее результаты были показаны достойные. Большое спасибо всем, кто внес свой вклад в этот успех. Мы на правильном пути. Климент и Женя заслуженно лучшие сейчас в команде, показали очень хорошие скорости. Уверен, что у них отличный настрой.

Впереди у нас еще старт в Кемерово, кубок чемпионов. Планируются денежные призы, так что надеемся, что ребята покажут свой высокий уровень. Что касается рекорда Клима, то дальше нас ждет стандартная процедура его ратификации. Она уже отточена до автоматизма, поэтому опасений, что результат не будет признан, у нас нет никаких», — сказал Сальников.

27 июля Колесников установил рекорд мира на дистанции 50 метров на спине в полуфинальном заплыве Кубка России — 23,55 секунды. Прежний мировой рекорд принадлежал американцу Хантеру Армстронгу (23,71).

Владимир Сальников
Климент Колесников
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