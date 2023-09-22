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Плавание

Сегодня, 16:32

Садовый считает, что некоторые спортсмены подпишут декларацию от World Aquatics

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Советский и российский пловец, трехкратный олимпийский чемпион Евгений Садовый прокомментировал ситуацию вокруг декларации допуска от World Aquatics.

«Безусловно, для всех членов Всероссийской федерации плавания данная декларация просто не может считаться приемлемой в своем текущем варианте. Однако, как я полагаю, у нас могут найтись некоторые спортсмены, которые согласятся пойти на нейтральный статус и подписать данную бумагу, как бы печально от этого ни было», — приводит слова Садового RT.

С учетом ограничений по допуску россиян к международным соревнованиям под эгидой World Aquatics Россия не сможет выступать в командных видах спорта. Аналогичные ограничения применены и к атлетам из Белоруссии.

Ближайшим крупным турниром по водным видам спорта станет чемпионат мира, который пройдет в Дохе (Катар) в феврале 2024 года. Соревнования будут носить статус отборочных на Олимпиаду-2024 в Париже.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1207074-sadovoi-sportsmeny-world-aquatics
плавание
Евгений Садовый
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