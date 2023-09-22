Авдиенко рассказал о работе по восстановлению в правах российских спортсменов

Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко рассказал о работе по восстановлению в правах российских спортсменов.

«Всероссийская федерация плавания уже обговорила порядок и последовательность своих действий. Планируется обращение в суд с привлечением юриста по международным делам. Есть все шансы добиться справедливости в этом отношении. Мы видим явное нарушение устава Международной федерации плавания. Необходимы равные условия для всех. Всем хорошо известно, что не только у нас большинство спортсменов относятся к силовым ведомствам», — приводит слова Авдиенко RT.

С учетом ограничений по допуску россиян к международным соревнованиям под эгидой World Aquatics Россия не сможет выступать в командных видах спорта. Аналогичные ограничения применены и к атлетам из Белоруссии.

Ближайшим крупным турниром по водным видам спорта станет чемпионат мира, который пройдет в Дохе (Катар) в феврале 2024 года. Соревнования будут носить статус отборочных на Олимпиаду-2024 в Париже.