Российский пловец Сибирцев сменил гражданство и выступит за сборную Узбекистана на ЧМ
Российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство, сообщил тренер пловцов Луисвиллского университета Артур Альбьеро в видео, опубликованном на YouTube-канале учебного заведения.
22-летний спортсмен теперь будет представлять Узбекистан. Он выступит за национальную команду на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре.
Сибирцев — серебряный и бронзовый призер юниорского первенства мира 2019 года. Уроженец Барнаула проживает и учится в США и выступает за команду Луисвиллского университета.
Чемпионат мира пройдет в Катаре со 2 по 18 февраля.
Новости
19 дек 2023 10:48
9