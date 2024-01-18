Российский пловец Сибирцев сменил гражданство и выступит за сборную Узбекистана на ЧМ

Российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство, сообщил тренер пловцов Луисвиллского университета Артур Альбьеро в видео, опубликованном на YouTube-канале учебного заведения.

22-летний спортсмен теперь будет представлять Узбекистан. Он выступит за национальную команду на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре.

Сибирцев — серебряный и бронзовый призер юниорского первенства мира 2019 года. Уроженец Барнаула проживает и учится в США и выступает за команду Луисвиллского университета.

Чемпионат мира пройдет в Катаре со 2 по 18 февраля.