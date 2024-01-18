Представители России не будут голосовать на выборах руководства Европейской лиги плавания

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что россияне не примут участия в работе ближайшего выборного конгресса Европейской лиги плавания (European Aquatics).

«Наше участие в работе конгресса не предполагается», — приводит ТАСС слова Сальникова.

Конгресс состоится 27 января в Афинах. На нем на ближайшие четыре года будут избраны президент и вице-президенты Европейской лиги плавания, генеральный секретарь и казначей организации, а также члены бюро, представители European Aquatics в Международной федерации плавания (World Aquatics) на период с 2025 по 2029 годы и члены комитета по аудиту.

European Aquatics в марте 2022 года отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой на фоне ситуации на Украине. В сентябре 2023-го организация оставила в силе свое решение по этому вопросу.