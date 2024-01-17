Президент ВФП Сальников подтвердил, что россияне пропустят чемпионат мира

Президент Всероссийской федерации плавания, олимпийский чемпион Владимир Сальников подтвердил, что никто их российских пловцов не выступит на февральском ЧМ по водным видам спорта-2024.

«Да, подтверждаю, что это так. Россияне на турнире не выступят. Олимпиада? О ней мы сейчас и не думаем», — приводит слова Сальникова «Спорт День за Днем».

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Катаре с 2 по 18 февраля. Мужской и женский заплывы на дистанции 10 км включены в программу Олимпийских игр 2024 года.

Осенью 2023 года World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. В настоящее время статусом нейтрального спортсмена из россиян обладает только пловец Иван Гирев.

Сообщалось также, что россиянам и белорусам запрещено выступать в дуэтах или групповых стартах в синхронном плавании, в водном поло, а также в синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании.