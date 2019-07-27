Российские спортсмены не пострадали при обрушении здания в Кванджу

В пресс-службе Всероссийской федерации плавания сообщили, что российские пловцы не пострадали в инциденте, который произошел в субботу утром у деревни спортсменов в Кванджу. Рано утром Международная федерация плавания (FINA) сообщила о несчастном случае: в городе обрушилось здание ночного клуба.

По информации Reuters, два человека погибли, а также несколько пострадали, в том числе и спортсменов, которые принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта.

– У нас никаких жалоб от спортсменов не было. Это прошло мимо нас, – цитируют "РИА Новости" представителей Всероссийской федерации плавания.

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