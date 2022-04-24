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Сегодня, 16:21

Президент федерации плавания России рассказал о юридической защите для отстраненного FINA Рылова

Рустам Имамов
Корреспондент
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Президент всероссийской федерации плавания Владимир Сальников на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по плаванию в Казани прокомментировал статус выступающего после временного отстранения бюро FINA Евгения Рылова.

«Со своей стороны мы обеспечили Евгению Рылову помощь в юридической защите, с адвокатами, которых мы нашли для ведения этого дела. Я рассчитывал, что не будет никаких санкций вообще, потому как концерт не является спортивным мероприятием, где запрещено выступать с какими-либо лозунгами, но дисциплинарная комиссия посчитала, что этот факт нанес ущерб международной федерации.

Сейчас многие решения принимаются предвзято и исключительно по тому восприятию, которое существует у людей и которые получают информацию в одностороннем порядке. Огорчительно, что было принято такое решение. Знаю, что вменялось еще и нарушение спортивной этики, но это обвинение сняли. По дальнейшим действиям и Женя, и его адвокаты изучают все документы, проходящие по этому делу. Затем будут приниматься решения по дальнейшим действиям", — сказал Сальников.

Напомним, что Рылов был отстранен от соревнований под эгидой FINA на девять месяцев.

Евгений Рылов
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