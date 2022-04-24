Президент федерации плавания России объяснил как Рылова допустили до ЧР после дисквалификации

Президент всероссийской федерации плавания Владимир Сальников на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по плаванию в Казани прокомментировал допуск до соревнований двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова.

«У общественности была недостоверная информация. На самом деле, когда было принято решение бюро FINA по отстранению Евгения Рылова от любых мероприятий FINA, спортивное сообщество ввели в заблуждение, пресс-служба FINA распространила информацию, что якобы Евгений не может принимать участия в национальном чемпионате. Это быстро было опровергнуто, даже по горячим следам мы получили быстрый ответ — национальные чемпионаты не входят в список запрещенных для отстраненных лиц.

Формулировка пресс-службой использовалась не самая точная, что чемпионат России — это соревнования, санкционированные FINA. Но не контролируемые организацией. Безусловно, мы работаем по правилам FINA, но разрешения на проведение чемпионата от международной организации для нас не требуется. Поэтому для нас очевидно, что Рылов имеет право выступать на ЧР, как и в других соревнованиях под эгидой Всероссийской федерации плавания", — сказал Сальников.

Напомним, что Рылов был отстранен от соревнований под эгидой FINA на девять месяцев.