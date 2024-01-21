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Сегодня, 10:08

В World Aquatics рассказали подробности о переходе Сибирцева в сборную Узбекистана по плаванию

Алина Савинова
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Переход российского пловца Ильи Сибирцева в национальную команду Узбекистана был оформлен в декабре прошлого года, сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics).

«Можем подтвердить, что одобрили смену спортивного гражданства Ильи Сибирцева с российского на узбекское 12 декабря 2023 года. С этой даты он имеет право представлять Узбекистан», — приводит ТАСС слова представителя организации.

Сибирцев выступит за сборную Узбекистана на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре, который пройдет со 2 по 18 февраля.

Сибирцев — серебряный и бронзовый призер юниорского первенства мира 2019 года. В 18-летнем возрасте он уехал на учебу в США. Осенью 2019 года россиянин стал студентом Луисвиллского университета.

Источник: https://tass.ru/sport/19777617
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