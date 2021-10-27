Красных рассказал о подготовке к этапу Кубка мира в Казани вне сборной России
16:31
Серебряный призер Олимпиады в Токио в эстафете Александр Красных заявил, что рассчитывает показать свой максимум на этапе Кубка мира по плаванию в Казани, несмотря на тренировки вне состава сборной России.
«Наверное, каждый спортсмен — максималист. Нет такого спортсмена, который не хотел бы показать лучший результат. Я поплыву на лучший результат, — цитирует пловца ТАСС. — Хочу посмотреть, насколько мне подходят такие тренировки, и дальше от этого буду отталкиваться. Решу, нужно ли мне тренироваться в составе сборной, или нет».
Четвертый этап Кубка мира по плаванию в Казани пройдет с 28 по 30 октября.
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