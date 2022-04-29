Пловец Армстронг побил мировой рекорд Колесникова

Американский пловец Хантер Армстронг выиграл отборочные национальные соревнования к чемпионату мира на дистанции 50 метров на спине. При этом он установил новый мировой рекорд — 23,71 секунды.

Вторым стал Джастин Ресс (+0,21 секунды), третьим — Шейн Касас (+0,29).

Прежний мировой рекорд принадлежал россиянину Клименту Колесникову, который на чемпионате Европы 2021 года в Будапеште преодолел дистанцию за 23,80 секунды.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля.