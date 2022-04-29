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Сегодня, 12:42

Пловец Армстронг побил мировой рекорд Колесникова

Роман Шишов
Корреспондент
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Американский пловец Хантер Армстронг выиграл отборочные национальные соревнования к чемпионату мира на дистанции 50 метров на спине. При этом он установил новый мировой рекорд — 23,71 секунды.

Вторым стал Джастин Ресс (+0,21 секунды), третьим — Шейн Касас (+0,29).

Прежний мировой рекорд принадлежал россиянину Клименту Колесникову, который на чемпионате Европы 2021 года в Будапеште преодолел дистанцию за 23,80 секунды.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля.

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