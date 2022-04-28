Олег Костин стал чемпионом России в заплыве на 50 метров баттерфляем

Четырехкратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Олег Костин завоевал золотую медаль чемпионата России в заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем.

Костин, представляющий Нижегородскую область, показал результат 22,72 секунды. Вторым стал Роман Шевляков из Санкт-Петербурга (23,27 секунды), третьим — Андрей Жилкин из Москвы (23,37).

В женском заплыве на дистанции 50 метров на спине чемпионкой стала Мария Каменева из Калужской области (27,73), второй финишировала Елизавета Агапитова, представляющая Ханты-Мансийский автономный округ — Югру (28,35), третьей стала Дарья Васькина из Москвы (28,38).

В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем чемпионками стали Дарья Устинова, Яна Шакирова, Дарья Татаринова и Александра Быкова из Санкт-Петербурга (3,41), вторыми стали Анна Комарова, Дарья Муллакаева, Елизавета Сусорова и Алиса Захарова из Москвы (3.43,25), третьими — Дарья Трофимова, Анастасия Дуплинская, Анита Грищенко и Виктория Старостина из Новосибирской области (3.43,69).

Чемпионат России проходит в Казани и завершится 29 апреля.