Чемпионка России по плаванию объяснила волнение перенесенным ковидом

Чемпионка Европы Евгения Чикунова прокомментировала свою победу на чемпионате России по плаванию в Казани. Евгения стала первой на дистанции 200 м брассом.

«Я счастлива, что сегодня выиграла. Было очень тяжело плыть, но я справилась и получила балл в копилку к моему опыту. Было нереально волнительно плыть, потому что я была далеко от Маши Темниковой. Мы с ней очень много плыли двусотки по соседним дорожкам, я в целом знаю, как Маша двухсотки плывет, и часто отталкиваюсь от нее. Было шоком видеть ее через дорожку, мы были в шоке, но обе справились.

Волнение было связано с периодом болезни. У меня был ковид. Он вылез в период подготовки, чуть-чуть подпортил мне весь период подготовки. Я не знала, хватит меня на весь цикл или нет. Тяжело все решалось, поэтому было волнение. К тому же я отобралась в финал не первая, что уже самой по себе было неожиданностью. Здорово, что все сложилось, я очень рада», — сказала Чикунова.

Чемпионат России завершится 29 апреля.