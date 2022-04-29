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Плавание

Сегодня, 17:40

Чемпионка России по плаванию объяснила волнение перенесенным ковидом

Рустам Имамов
Корреспондент
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Чемпионка Европы Евгения Чикунова прокомментировала свою победу на чемпионате России по плаванию в Казани. Евгения стала первой на дистанции 200 м брассом.

«Я счастлива, что сегодня выиграла. Было очень тяжело плыть, но я справилась и получила балл в копилку к моему опыту. Было нереально волнительно плыть, потому что я была далеко от Маши Темниковой. Мы с ней очень много плыли двусотки по соседним дорожкам, я в целом знаю, как Маша двухсотки плывет, и часто отталкиваюсь от нее. Было шоком видеть ее через дорожку, мы были в шоке, но обе справились.

Волнение было связано с периодом болезни. У меня был ковид. Он вылез в период подготовки, чуть-чуть подпортил мне весь период подготовки. Я не знала, хватит меня на весь цикл или нет. Тяжело все решалось, поэтому было волнение. К тому же я отобралась в финал не первая, что уже самой по себе было неожиданностью. Здорово, что все сложилось, я очень рада», — сказала Чикунова.

Чемпионат России завершится 29 апреля.

Евгения Чикунова
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