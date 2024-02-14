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14 февраля, 14:18

Олимпийский чемпион Рылов назвал свои доходы в условиях международных санкций

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский пловец Евгений Рылов ответил на вопрос о том, упали ли его доходы в условиях международных санкций.

«Слава богу, появились альтернативные спонсоры, поэтому плюс-минус нет. В перспективе я бы мог получать больше, если бы не запрещали выступать на международных стартах, потому что плаванием пока в среднем больше интересуются зарубежные компании», — приводит слова Рылова ТАСС.

Рылов дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр-2020. Также 27-летний пловец является пятикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.

Источник: ТАСС
Евгений Рылов
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