Олимпийский чемпион Рылов назвал свои доходы в условиях международных санкций

Российский пловец Евгений Рылов ответил на вопрос о том, упали ли его доходы в условиях международных санкций.

«Слава богу, появились альтернативные спонсоры, поэтому плюс-минус нет. В перспективе я бы мог получать больше, если бы не запрещали выступать на международных стартах, потому что плаванием пока в среднем больше интересуются зарубежные компании», — приводит слова Рылова ТАСС.

Рылов дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр-2020. Также 27-летний пловец является пятикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.