Пловец Рылов: «Хочу быть самым быстрым в мире»
Российский пловец Евгений Рылов рассказал, каких целей он хочет добиться в своей карьере.
«Мотивация заключается в том, чтобы побить собственные рекорды и максимально приблизиться к рекорду мира или установить его, чтобы удовлетворить собственные амбиции. Хочу быть самым быстрым в мире», — приводит слова Рылова ТАСС.
В 2020 году Рылов дважды завоевывал золотые медали на Олимпиаде в Токио. Также россиянин является двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.
Источник: ТАСС
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19 дек 2023 10:48
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