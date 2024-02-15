Пловец Рылов: «Хочу быть самым быстрым в мире»

Российский пловец Евгений Рылов рассказал, каких целей он хочет добиться в своей карьере.

«Мотивация заключается в том, чтобы побить собственные рекорды и максимально приблизиться к рекорду мира или установить его, чтобы удовлетворить собственные амбиции. Хочу быть самым быстрым в мире», — приводит слова Рылова ТАСС.

В 2020 году Рылов дважды завоевывал золотые медали на Олимпиаде в Токио. Также россиянин является двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.