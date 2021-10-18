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Рылов и Колесников — в составе сборной России по плаванию на чемпионат Европы

Объявлен состав сборной России по плаванию на чемпионат Европы
16:52
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Всероссийская федерация плавания (ВФП) на своем официальном сайте объявила состав сборной России для участия в чемпионате Европы по плаванию в Казани.

Мужскую команду представят Евгений Рылов, Климент Колесников, Иван Гирев, Александр Красных, Мартин Малютин, Владимир Морозов, Владислав Гринев, Григорий Тарасевич и Илья Бородин.

В женскую команду вошли Анастасия Фесикова, Вероника Андрусенко, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова и Евгения Чикунова.

Всего в заявку национальной команду вошли 57 пловцов. Соревнования пройдут со 2-го по 7 ноября.

Дополнительная информация:

https://russwimming.ru/node/19395

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