Рылов и Колесников — в составе сборной России по плаванию на чемпионат Европы
Объявлен состав сборной России по плаванию на чемпионат Европы
16:52
Всероссийская федерация плавания (ВФП) на своем официальном сайте объявила состав сборной России для участия в чемпионате Европы по плаванию в Казани.
Мужскую команду представят Евгений Рылов, Климент Колесников, Иван Гирев, Александр Красных, Мартин Малютин, Владимир Морозов, Владислав Гринев, Григорий Тарасевич и Илья Бородин.
В женскую команду вошли Анастасия Фесикова, Вероника Андрусенко, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова и Евгения Чикунова.
Всего в заявку национальной команду вошли 57 пловцов. Соревнования пройдут со 2-го по 7 ноября.
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