Неожиданный костюм Ефимовой на Хеллоуин. Угадайте, где она

Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась в Instagram снимками в костюмах на Хеллоуин. Вместе со своим молодым человеком, олимпийским чемпионом в современном пятиборье Александром Лесуном и подругой Аленой многократная чемпионка мира и призер Игр выбрала образы музыкантов группы Kiss.

«Полгода назад сходили на концерт Kiss. Настолько поразил, что сразу после было принято решение, кем мы будем на следующий Halloween», — написала Ефимова.

Спортсменка позировала на фото справа и выбрала образ Джина Симмонса. Этот американский рок-музыкант израильского происхождения — один из основателей группы Kiss, выступающий под сценическим псевдонимом Демон. Бас-гитарист и вокалист является автором или соавтором большинства хитов коллектива.

Юлия Ефимова и ее Kiss. Фото Instagram

Ранее Ефимова выложила другие снимки к Дню всех святых, который традиционно отмечается в католических странах 31 октября. На них звезда превратилась в зомби.