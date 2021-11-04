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Морозов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по плаванию в Казани

18:40
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Россиянин Владимир Морозов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров вольным стилем.

Он проплыл дистанцию за 20,95 секунды. Такое же время показал Павел Юрашек из Польши.

Первое место занял Себастьян Сабо из Венгрии (20,72). Второе позиция у Лоренцо Заццери из Италии (+0,12).

Соревнования проходят в Казани с 2 по 7 ноября.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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