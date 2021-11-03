Мужская сборная России завоевала серебряную медаль в эстафете на чемпионате Европы по плаванию
21:14
Сборная России завоевала серебряную медаль в комбинированной эстафете 4x50 метров на чемпионате Европы по плаванию.
В составе сборной выступили Климент Колесников, Олег Костин, Владимир Морозов и Владислав Гринев.
Первое место заняла команда Италии. Замкнула тройку сборная Нидерландов.
Соревнования проходят в Казани с 2 по 7 ноября.
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