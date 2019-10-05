Морозов победил на двух дистанциях на этапе Кубка мира в Будапеште

Россиянин Владимир Морозов? победил на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров вольным стилем на этапе Кубка мира в Будапеште.

Россиянка Вероника Андрусенко выиграла на дистанции 200 метров вольным стилем.

Владислав Гринев стал вторым на стометровке вольным стилем, уступив Морозову.

Даниил Пахомов занял второе место на дистанции 200 метров баттерфляем. Мария Каменева — вторая на стометровке.

Россияне Гринева, Михаила Вековищева, Каменева и Андрусенко завоевали серебро в смешанной эстафете 4х100 метров.