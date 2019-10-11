Россиянин Владимир Морозов победил на дистанции 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира в Берлине. Он показал результат 21,55 секунды.

Второе место занял японец Косуке Мацуи (21,93), тройку замкнул американец Майкл Эндрю (22,03).

Еще один россиянин Григорий Тарасевич стал третьим на дистанции 200 м на спине (1.59,93). Победу одержал японец Риосуке Ирие (1.56,46), вторым стал чех Томаш Франты (1.59,91).