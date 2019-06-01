Морозов и Фесикова победили на этапе Серии чемпионов в США

Российские пловцы завоевали четыре медали на этапе Серии чемпионов в Индианаполисе (США).

Россиянин Владимир Морозов стал первым на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Серии чемпионов в Индианаполисе (США). Его время 21,65 секунды.

Россиянка Анастасия Фесикова на дистанции 50 метров на спине разделила первое место с канадкой Кайли Масс (28,20).

Россиянин Антон Чупков (59,90) занял третье место на 100-метровке брассом.

Юлия Ефимова заняла вторые места на дистанциях 50 и 200 метров, дважды проиграв американке Лилли Кинг.

Фесикова стала четвертой (2.12,41) на 200-метровке на спине.

Команда Ефимовой стала четвертой в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем – 3.39,13.

Россиянин Олег Костин показал четвертый результат на 50-метровке баттерфляем – 23,29.