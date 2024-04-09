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Сегодня, 10:00

Международная федерация плавания сделала бесплатным нейтральный статус для россиян

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Международная федерации плавания (World Aquatics) сделала бесплатным оформление нейтрального статуса для российских спортсменов.

В федерации заявили, что российскому пловцу Ивану Гиреву не придется возвращать деньги после аннулирования нейтрального статуса.

«Подать заявку на участие в качестве нейтрального индивидуального спортсмена можно бесплатно», — приводит ответ World Aquatics ТАСС.

23-летний Гирев получил нейтральный статус в октябре 2023 года для участия под эгидой World Aquatics. Пловец является серебряным призером Олимпиады-2022 в Токио в эстафете.

В апреле этого года стало известно, что спортсмен отказался от нейтрального статуса.

Источник: ТАСС
Плавание
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