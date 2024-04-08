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Сегодня, 14:15

Белоногофф приедет из Великобритании в Казань на чемпионат России по плаванию

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Главный тренер сборной Московской области Виктор Коршунов сообщил, что студентка университета Лафборо (Великобритания) Татьяна Белоногофф включена в состав команды на чемпионат России по плаванию.

«Белоногофф вошла в заявку на чемпионат России, где выступит на дистанциях 50 и 100 метров брассом», — приводит слова Коршунова ТАСС.

Чемпионат России по плаванию-2024 пройдет с 14 по 19 апреля в Казани.

Источник: ТАСС
Плавание
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