Белоногофф приедет из Великобритании в Казань на чемпионат России по плаванию

Главный тренер сборной Московской области Виктор Коршунов сообщил, что студентка университета Лафборо (Великобритания) Татьяна Белоногофф включена в состав команды на чемпионат России по плаванию.

«Белоногофф вошла в заявку на чемпионат России, где выступит на дистанциях 50 и 100 метров брассом», — приводит слова Коршунова ТАСС.

Чемпионат России по плаванию-2024 пройдет с 14 по 19 апреля в Казани.