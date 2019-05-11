Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Евгений Коротышкин вошел в комиссию спортсменов Европейской лиги плавания (LEN). Об этом сообщил член бюро Европейской лиги плавания (LEN), президент федераций синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло России Алексей Власенко.

Решение о включении бывшего пловца 36-летнего Коротышкина в комиссию спортсменов LEN было принято в субботу на конгрессе организации.

- В техническом комитете LEN Россию будет представлять Евгений Шаронов, а в комиссии атлетов - Евгений Коротышкин, - цитирует ТАСС Власенко.

Коротышкин также является бронзовым призером чемпионата мира 2003 года, трехкратным чемпионом Европы, многократным победителем чемпионатов Европы и мира на короткой воде.

- После решения меня лично поздравил президент LEN, - отметил Коротышкин, который завершил профессиональную картеру в 2016 году.