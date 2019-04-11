Колесников выступает в розовой шапочке из-за бабушки

Российский пловец Климент Колесников заявил, что выступает в розовой шапочке для того, чтобы бабушка отличала его во время заплывов. 18-летний спортсмен на чемпионате России в Москве выиграл золото на дистанции 50 метров на спине, а также два серебра на 100 и 200 метров.
- Бабушка любит смотреть все мои заплывы по телевизору, - приводит слова Колесникова сайт телеканала "360". - Лично она обычно не может приехать. И ей не видно, надо было что-то делать. Выход я придумал с розовой шапочкой.
Напомним, Колесников отобрался на чемпионат мира-2019. Турнир пройдет в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.
Дополнительная информация
https://360tv.ru/news/sport/plovets-kolesnikov-objasnil-vybor-rozovoj-shapochki-dlja-vystuplenij/
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