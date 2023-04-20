Колесников уверен, что заменить Олимпийские игры практически невозможно

Российский пловец, рекордсмен мира Климент Колесников считает, что Олимпийские игры заменить практически невозможно. Он считает, что Игры являются номером один для реализации спортивной карьеры.

«Считаю, что придумать им [Олимпийским играм] альтернативу практически невозможно, не представляю, как это может быть организовано. Пришел к такому выводу, побывав там один раз, увидев и почувствовав, каково это. Даже не знаю, как можно заменить такие глобальные соревнования», — цитирует Колесникова ТАСС.

Российские и белорусские спортсмены с марта прошлого года отстранены от соревнований Международной федерации плавания из-за ситуации на Украине. Вопрос их допуска отложен минимум до июля.