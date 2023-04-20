Пловец Колесников уверен, что без политиков спортсмены проголосовали бы за допуск россиян

Рекордсмен мира Климент Колесников считает, что российские и белорусские спортсмены могли бы вернуться на международную арену, если бы вопрос их допуска решался голосованием зарубежных атлетов, а не политиками или спортивными чиновниками.

«Если бы [встреча с иностранными спортсменами] состоялась, то было бы гораздо проще — все бы решалось напрямую через народное голосование спортсменов. Так было в Международной лиге плавания, где проходили круглые столы с участием спортсменов, там обсуждали различные насущные вопросы. Это круто, когда спортсмены сами могут поднять волнующие их темы и обсудить их», — цитирует Колесникова ТАСС.

Российские спортсмены с марта прошлого года отстранены от соревнований Международной федерации плавания (World Aquatics) в связи с событиями на Украине. Вопрос их допуска отложен до июля.