Климент Колесников: "Быть рекордсменом мира – тяжелый груз"

России Климент Колесников в интервью Team Russia рассказал о главных качествах, которыми должен обладать спортсмен высокого уровня, олимпийской цели и впечатлениях от юношеских Олимпийских игр в Аргентине.

– Каково выходить на заплыв, когда на табло рядом со строчкой “рекорд мира” горит ваша фамилия?

– Сейчас особо не ощущал давления, потому что целью было пройти отбор. А вот на чемпионате мира это может быть тяжелый груз, который нужно нести. Доказывать и самому себе, и всем остальным, что это имя и цифры там не просто так.

– В Корее, где пройдет ЧМ-2019, когда-нибудь бывали?

– Нет, пока не приходилось.

– Рассматриваете этот турнир как некую репетицию к Олимпийским играм в Токио?

– Каждый старт – небольшой шаг к Играм. А если говорить о схожести условий – думаю, это будет хороший предолимпийский опыт. Национальная команда проведет сбор в Японии, специально, чтобы все посмотреть, войти в этот режим.